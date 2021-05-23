Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне

Игорь СипкинПолитикаТоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войнеВладимир Корнилов Европа снова пытается опустить железный занавес на западных рубежах России. Уже не первый год пытается.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBVBoris VoroninМочить англосаксов во ВСЕХ сортирах по ВСЕМУ земному шару!!!... Желательно больной головой в выгребной яме...ИванПеред "замачиванием выбивать зубы.ИванVladimir OvchinnikovНаступило такое время когда лучшим выходом было бы приступить к реальному анализу ситуации в мире на основе реальных фактов. Новые проблемы захлёстывают все страны. Например проблемы мигрантов в западной Европе, возрождение национализма на Украине и в странах Балтии, Проблема дикого расслоения общества по доходам в РФ. Наконец проблемы экологии в связи с использованием углеродного топлива и выбросов углекислого газа.. Примером варварского отношения к экологии является гигантская проблема пластикового мусора! Наступил такой момент что все формы общественного строя показали свои недостатки. Некоторым исключением являются скандинавские страны в которых построен более приемлемое общество без дикого расслоения на богатых и бедных. Вместо взаимных обвинений и противоборств нужно переходить к реальным действиям. Т.н ."развитые страны стремятся навязать другим свои стандарты,хотя сами тонут в своих проблемах. Международные организации практически работают по указам из США. Например ситуация с провокаторами из "Белых касок". Пора решать реальные проблемы на основе мирового опыта. Короче говоря -земляне в целом доиграются до планетарной проблемы.Комментировать
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