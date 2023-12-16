«Не знаю, что он там увидел». Шарль Леклер не верит Хэмилтону

«Не знаю, что он там увидел». Шарль Леклер не верит ХэмилтонуGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Ferrari Шарль Леклер удивился словам Льюиса Хэмилтона по поводу наблюдений за машиной Red Bull Racing на трассе.
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