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Царьград

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Роспотребнадзор не выявил аварий с микроорганизмами в Иркутске

Роспотребнадзор не выявил аварий с микроорганизмами в Иркутске

Роспотребнадзор завершил проверку биолабораторий в Иркутске после госпитализации лаборантки. Аварийных ситуаций не выявлено, опасные микроорганизмы не покидали защитные зонты лабораторий, что подтверждает стабильность эпидемиологической ситуации в регионе.

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