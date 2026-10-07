Роспотребнадзор не выявил аварий с микроорганизмами в Иркутске

Роспотребнадзор завершил проверку биолабораторий в Иркутске после госпитализации лаборантки. Аварийных ситуаций не выявлено, опасные микроорганизмы не покидали защитные зонты лабораторий, что подтверждает стабильность эпидемиологической ситуации в регионе.