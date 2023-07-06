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Полиция силой оттеснила прихожан от корпусов монастыря в Киево-Печерской лавре

Полиция силой оттеснила прихожан от корпусов монастыря в Киево-Печерской лавре

Сотрудники полиции силой оттеснили верующих от дверей корпуса монастыря в Киево-Печерской лавре. «Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69», — говорится в сообщении УПЦ.

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