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Царьград

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Землю накрыла магнитная буря: Обстановка стабилизируется к полудню

Землю накрыла магнитная буря: Обстановка стабилизируется к полудню

9 июня Землю накрыла магнитная буря уровня G1, о чем сообщает Лаборатория солнечной астрономии. Возмущения начались в 9:00 и продлятся до полудня, после чего обстановка стабилизируется.

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