В России стартует производство «убийцы» КамАЗ К5: «Валдай 45» запустили в Нижнем Новгороде на площадке ГАЗ

На площадке Горьковского автозавода (ГАЗ) скоро заработает новое производство тяжелых грузовиков. Его организует компания «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА), арендовавшая у ГАЗа производственные мощности.
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