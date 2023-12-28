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Мировое обозрение

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Apple Watch Series 9 и Ultra 2 вернутся в американские магазины компании сегодня

Apple Watch Series 9 и Ultra 2 вернутся в американские магазины компании сегодня

Судебные органы США позволили Apple возобновить продажи умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, которые попали под запрет на импорт со стороны Комиссии по международной торговле из-за предполагаемого нарушения патентных прав компании Masimo.

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