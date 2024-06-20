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СВР РФ: в США Залужного считают наиболее подходящей заменой Зеленскому

СВР РФ: в США Залужного считают наиболее подходящей заменой Зеленскому

Global look press/Keystone Press Agency/Kaniuka Ruslan Вашингтон считает кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного наиболее подходящей для замены Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли 20 мая, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

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