Global look press/Keystone Press Agency/Kaniuka Ruslan Вашингтон считает кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного наиболее подходящей для замены Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли 20 мая, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
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