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Калужские новости

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Самая высокая средняя зарплата в Калужской области составила 97 тысяч рублей

Самая высокая средняя зарплата в Калужской области составила 97 тысяч рублей

Калугастат опубликовал статистику по средней зарплате в Калужской области за июнь 2024 года. Как выяснилось, самую высокую среднюю зарплату получают жители Боровского районаКалугастат опубликовал статистику по средней зарплате в Калужской области за июнь 2024 года.

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