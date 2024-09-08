Самая высокая средняя зарплата в Калужской области составила 97 тысяч рублей

Калугастат опубликовал статистику по средней зарплате в Калужской области за июнь 2024 года. Как выяснилось, самую высокую среднюю зарплату получают жители Боровского районаКалугастат опубликовал статистику по средней зарплате в Калужской области за июнь 2024 года.
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