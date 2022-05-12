Карта обстрелов российских регионов со стороны Украины

Udm-info запечатлело на карте известные случаи обстрелов территории России. По информации РИА Новости, карта обстрелов приграничных территорий может выглядеть так: Украинские боевики наносили удары по Белгородской области: 24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов пострадали двое взрослых и 7-летний ребенок, был уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль, власти области сообщали о семи эпизодах разрушений.