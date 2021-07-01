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Инспекторы рязанской мэрии проверили работу детских площадок

Инспекторы рязанской мэрии проверили работу детских площадок

Ответственные сотрудники структурных подразделений мэрии изучили площадки на улицах Стройкова – Гагарина, Спортивной, дом № 15, Соколовская, дом № 3, Советской Армии, дом №7, Сельских Строителей, дом № 4, Первомайский проспект, дом № 49, Интернациональная, дом №24 и 24 корпус 1, Зубковой, дом №30, Фирсова, дом №22, Новая, дом №51, Радиозаводская, дом №8, Дружная, дом №2а, Белякова, дом №27, Чапаева, дом №10/18, Спортивном переулоке, дом № 8, 6-я Линия, дом № 6а, 3-и Бутырки, дом № 2, Станкозаводская, дом № 16, 2-я Линия, ул.

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