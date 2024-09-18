В Молдавии решили отправить в отставку командующего армией

Правительство Молдавии инициировало отставку командующего национальной армией Эдуарда Охладчука. Такое решение было озвучено в ходе заседания кабмина, трансляция которого велась в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).