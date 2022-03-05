У Капризова 2+1 против «Баффало». Он набрал 68 очков в 52 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:5). Россиянин продлил результативную серию (3+3) до 4 игр.
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