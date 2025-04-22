Татарстан хирурглары 25 яшьлек егетнең бронхыннан саморез чыгарган

Республика клиник хастаханәсенең торакаль хирурглары 25 яшьлек егетнең бронхыннан саморез чыгарган. Медицина учреждениесе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, яшь егет – психик үзенчәлекләре булган инвалид.
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