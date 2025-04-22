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Татарстан хирурглары 25 яшьлек егетнең бронхыннан саморез чыгарган

Татарстан хирурглары 25 яшьлек егетнең бронхыннан саморез чыгарган

Республика клиник хастаханәсенең торакаль хирурглары 25 яшьлек егетнең бронхыннан саморез чыгарган. Медицина учреждениесе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, яшь егет – психик үзенчәлекләре булган инвалид.

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