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Будет вкусно

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Свежие комментарии

Пирог с квашеной капустой

Пирог с квашеной капустой

Очень давно увидела в супермаркете пирог с таким украшением. Уже не помню,что было внутри пирога, но я сразу решила, что испеку такую же красоту!!!!!! Угощала зимой с чаем подружек, они остались в полном восторге!!! ИНГРЕДИЕНТЫ Тесто дрожжи свежие  2 ст.

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Комментарии
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Галина
Очень люблю пирожки с квашеной капустой. И нарезать не надо
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4 д.

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