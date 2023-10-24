Пирог с квашеной капустой

Очень давно увидела в супермаркете пирог с таким украшением. Уже не помню,что было внутри пирога, но я сразу решила, что испеку такую же красоту!!!!!! Угощала зимой с чаем подружек, они остались в полном восторге!!! ИНГРЕДИЕНТЫ Тесто дрожжи свежие 2 ст.
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