Пирог с квашеной капустой

Очень давно увидела в супермаркете пирог с таким украшением. Уже не помню,что было внутри пирога, но я сразу решила, что испеку такую же красоту!!!!!! Угощала зимой с чаем подружек, они остались в полном восторге!!! ИНГРЕДИЕНТЫ Тесто дрожжи свежие 2 ст.