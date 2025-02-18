Судостроительная компания «АЭРОХОД» специализируется на разработке и производстве амфибийных судов на воздушной подушке (АСВП).
АЭРОходы
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Судостроительная компания «АЭРОХОД» специализируется на разработке и производстве амфибийных судов на воздушной подушке (АСВП).
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