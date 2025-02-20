Глава Фокинского района Брянска Александр Гаврилов заключил контракт с «БАРС»

Накануне добровольцами ушли служить брянские адвокаты, а сегодня Александр Гаврилов подписал контракт и отправился служить в ряды «БАРС-Брянск»Глава администрации Фокинского района Брянска Александр Гаврилов подписал контракт и отправился служить в ряды «БАРС-Брянск», сообщили сегодня в администрации города.
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