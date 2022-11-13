На Украине рассказали, когда гарантированно начнутся переговоры Москвы и Киева

Соединенные Штаты не смогли победить, активно участвуя в украинском конфликте. Без сомнения, некоторые их цели в Европе и Украине достигнуты, однако главное, что Вашингтону необходимо было получить в результате развития ситуации, не осуществилось.
Соединенные Штаты не смогли победить, активно участвуя в украинском конфликте. Без сомнения, некоторые их цели в Европе и Украине достигнуты, однако главное, что Вашингтону необходимо было получить в результате развития ситуации, не осуществилось.
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