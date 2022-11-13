Политика как она есть

40 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федосеев
    ...когда у меня был "ижак" а сосед купил "копейку" я  готов был его убить...Возврат к социали...
  • ВераВерная
    Автор прав. А те 17%, которые в опросе с ним не согласны, и есть те самые бегунцы. Которые приехав сюда за лучшей дол...Идея о лишении пр...
  • Астон Мартин
    Памятники сражаются и это вызывает гордость ...👍Упавший при сносе...

На Украине рассказали, когда гарантированно начнутся переговоры Москвы и Киева

На Украине рассказали, когда гарантированно начнутся переговоры Москвы и Киева

Соединенные Штаты не смогли победить, активно участвуя в украинском конфликте. Без сомнения, некоторые их цели в Европе и Украине достигнуты, однако главное, что Вашингтону необходимо было получить в результате развития ситуации, не осуществилось.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх