В Бишкеке началась церемония открытия Всемирных игр кочевников

БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в столице Киргизии на крупнейшем в Центральной Азии стадионе "Бишкек арена", который вмещает 51 тыс.
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