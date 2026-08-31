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ТАСС

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В Бишкеке началась церемония открытия Всемирных игр кочевников

В Бишкеке началась церемония открытия Всемирных игр кочевников

БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в столице Киргизии на крупнейшем в Центральной Азии стадионе "Бишкек арена", который вмещает 51 тыс.

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