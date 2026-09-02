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Иркутск Сегодня

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Рабочее место «под ключ»: как в Усть-Илимске трудоустроили ветерана СВО

В Усть-Илимске трудоустроен ветеран СВО Артем Автушко, имеющий II группу инвалидности. Работодатель — индивидуальный предприниматель Константин Мантатов — оборудовал для него специальное рабочее место кладовщика с учетом особенностей здоровья.

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