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Почетный президент РФС Колосков: ЧМ 2026 года не сравнится с турниром в России

Почетный президент РФС Колосков: ЧМ 2026 года не сравнится с турниром в России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Мексике, Канаде и США, не сможет сравниться с турниром в России, который состоялся в 2018 году, передает "Спорт-Экспресс".

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