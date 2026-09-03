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Нижегородская правда

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Как телевизионные начальники переврали нашу историю

Как телевизионные начальники переврали нашу историю

Примечательное событие случилось совсем недавно. 23 августа в Южно-Сахалинске, у кафедрального собора Рождества Христова, был открыт и освящён памятник последнему русскому царю Николаю Второму.

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Ника

Регулярно у этого корчевникова какие-то безумные идеи. Может, он засланный казачок, чтобы народ от Православия отвернулся?