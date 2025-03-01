Стармер поговорил с Трампом и Зеленским после их спора в Белом доме

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 28 февраля провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским после их встречи в Вашингтоне, которая закончилась конфликтом на глазах международной общественности.
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