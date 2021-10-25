Экс-директор Софии Ротару Коняхина рассказала о тяжелом характере певицы

Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала об умении артистки «словесно уничтожить». Экс-директор Софии Ротару Коняхина рассказала о тяжелом характере певицыКоняхина в программе «Звезды сошлись» призналась, что у Ротару тяжелый характер.