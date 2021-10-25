Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Сольный концерт? Мир сошел с ума... человечество поглупело. Деградация.Ольга Бузова пере...
  • Галина Светлая
    Как всегда прав!Садальский заявил...
  • Иван
    А что нам стоит, ведь всё остальное в ажуре..Садальский заявил...

Экс-директор Софии Ротару Коняхина рассказала о тяжелом характере певицы

Экс-директор Софии Ротару Коняхина рассказала о тяжелом характере певицы

Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала об умении артистки «словесно уничтожить». Экс-директор Софии Ротару Коняхина рассказала о тяжелом характере певицыКоняхина в программе «Звезды сошлись» призналась, что у Ротару тяжелый характер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх