Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский дал Минобороны срочное поручение после остановки военной помощи США

Зеленский дал Минобороны срочное поручение после остановки военной помощи США

  МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведывательных и дипломатических служб обратиться к Соединенным Штатам за разъяснениями о перспективах военной помощи.

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