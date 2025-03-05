Зеленский дал Минобороны срочное поручение после остановки военной помощи США

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведывательных и дипломатических служб обратиться к Соединенным Штатам за разъяснениями о перспективах военной помощи.
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