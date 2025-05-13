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Петербургский дневник

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Мошенники обещают выпускникам в РФ сдачу ЕГЭ в обмен на теракт

Мошенники обещают выпускникам в РФ сдачу ЕГЭ в обмен на теракт

У аферистов появилась новая схема обмана Школьникам обещают гарантию сдачи экзамена на соответствующие баллы в обмен на совершение террористических актов, сообщил радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

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