Мошенники обещают выпускникам в РФ сдачу ЕГЭ в обмен на теракт

У аферистов появилась новая схема обмана Школьникам обещают гарантию сдачи экзамена на соответствующие баллы в обмен на совершение террористических актов, сообщил радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии