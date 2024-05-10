В Госдуме назвали пять наиболее опасных видов мобильных приложений

Некоторые мобильные приложения могут представлять угрозу для пользователя — это касается не только заражения устройства вирусами, но и негативного влияния на психику человека, отмечает депутат Госдумы Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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