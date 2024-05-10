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В Госдуме назвали пять наиболее опасных видов мобильных приложений

В Госдуме назвали пять наиболее опасных видов мобильных приложений

Некоторые мобильные приложения могут представлять угрозу для пользователя — это касается не только заражения устройства вирусами, но и негативного влияния на психику человека, отмечает депутат Госдумы Антон Немкин.

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