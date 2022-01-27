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"Колорадо" в овертайме обыграл "Бостон". Ничушкин отметился двумя ассистами

"Колорадо" в овертайме обыграл "Бостон". Ничушкин отметился двумя ассистами

Getty ImagesОсновное время завершилось со счетом 3:3. В составе лидеров Западной конференции по шайбе забросили Кертис Макдермид, Самуэль Жирар и Габриэль Ландескуг, двумя ассистами отметились россиянин Валерий Ничушкин и канадец Назем Кадри.

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