"Колорадо" в овертайме обыграл "Бостон". Ничушкин отметился двумя ассистами

Getty ImagesОсновное время завершилось со счетом 3:3. В составе лидеров Западной конференции по шайбе забросили Кертис Макдермид, Самуэль Жирар и Габриэль Ландескуг, двумя ассистами отметились россиянин Валерий Ничушкин и канадец Назем Кадри.