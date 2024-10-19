Ты принимаешь синюю таблетку, и история заканчивается (уютное невмешательство) Ты принимаешь красную таблетку, ты остаёшься в Стране Чудес, и я показываю тебе, как глубока кроличья нора (рискованное просветление и подразумевается, что выбор бесповоротно

Как только вы начинаете своё путешествие по кроличьей норе, вы никогда не сможете вернуться. «Вакцинируя» продовольствие, Билл Гейтс и другие глобалисты планируют принудительно вакцинировать даже непривитых По словам миллиардера-евгеника Билла Гейтса, животные, которых едят люди, имеют неадекватную генетику.