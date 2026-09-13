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Футболист «Ростова» Алексей Миронов получил перелом ребра в матче РПЛ с «Факелом»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Алексей Миронов получил перелом ребра в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».

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