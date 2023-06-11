Аргументы недели

98 688 подписчиков

Политолог Марков призвал выставить технику стран Запада, сожженную при отражении наступления Украины, перед посольствами в Москве

Политолог Марков призвал выставить технику стран Запада, сожженную при отражении наступления Украины, перед посольствами в Москве

Политолог Сергей Марков призвал выставить технику западных государств, сожженную армией России при отражении наступления Вооруженных сил Украины, перед посольствами в Москве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх