Убийство предателя Кузьминова. Директор СВР поставил жирную точку на слухах

Директор СВР Сергей Нарышкин, комментируя новости о гибели в Испании предателя-вертолётчика Кузьминова, напомнил о том, что тот "стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное преступление".
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