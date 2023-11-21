Водитель автобуса пытался провезти в Китай корни женьшеня стоимостью 4 млн рублей

В международном пункте пропуска Краскино сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во взаимодействии с таможней изъяли более 3,5 кг корня женьшеня, общей стоимостью порядка 4 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
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