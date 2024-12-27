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Новости Липецка

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В Липецке прошёл рейд полиции по офисам связи в поисках незаконных SIM-карт

В Липецке прошёл рейд полиции по офисам связи в поисках незаконных SIM-карт

Оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-SIM» проводилось в Липецкой области полицейскими. Работники органов правопорядка выявили факты незаконной реализации идентификационных модулей абонентов (SIM-карт), то есть без предоставления документов, удостоверяющих личность.

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