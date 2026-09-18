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Царьград

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"Заставляла снимать страдания на видео": Новые подробности убийства экс-мэра Самары его жены

"Заставляла снимать страдания на видео": Новые подробности убийства экс-мэра Самары его жены

Екатерина Тархова раскрыла подробности убийства своего деда и его жены. "Метревели заставляла снимать фото и видео страданий моих мамочки и отца перед смертью", - заявила на суде мать обвиняемой.

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