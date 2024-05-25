Пожар произошел в торговом центре во Владимирской области

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.Пожар произошел в торговом центре «Орбита» в Кольчугине Владимирской области, огонь распространился на площади в 200 квадратных метров, горела кровля здания.
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