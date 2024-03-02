В древнеримской Помпеи обнаружена уникальная фреска Фрикса и Хелле

Археологи, проводившие раскопки в доме, примыкающем к дому Леды в древнеримском городе Помпеи, обнаружили фреску, изображающую греческих мифологических братьев и сестер Фрикса и Хелле (также известных как Элли), сообщает «Аrkeonews».
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