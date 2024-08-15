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Царьград

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Маск и Роулинг в опале из-за олимпийского извращенца: Франция грозит судами

Маск и Роулинг в опале из-за олимпийского извращенца: Франция грозит судами

Французская прокуратура намерена подать иски на Илона Маска и Джоан Роулинг за нападки на спортсмена-извращенца.

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