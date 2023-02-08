Дмитрий Масюк, который до сих пор занимал должность генерального директора Яндекс Лавки, теперь будет руководить поиском и рекламными технологиями компании.
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