Это страшно. К каким жутким последствиям могут привести перекусы с кофе?

Употребление кофе со сладостями в режиме перекусов может привести к развитию преддиабета. Об этом в беседе с корреспондентом делового еженедельника «Конкурент» заявила клинический нутрициолог, провизор, бизнес-тренер ресурса «Аптека25.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии