Журнал «Профиль»

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Что представляет собой туристическая отрасль Индии, и много ли она приносит денег

Что представляет собой туристическая отрасль Индии, и много ли она приносит денег

В одни страны туристы едут, чтобы поваляться на пляже, в другие – приобщиться к древней и таинственной духовной культуре, в третьи – посмотреть на архитектурные достопримечательности, в четвертые – сделать сложную операцию в местной клинике.

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