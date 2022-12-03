Что представляет собой туристическая отрасль Индии, и много ли она приносит денег

В одни страны туристы едут, чтобы поваляться на пляже, в другие – приобщиться к древней и таинственной духовной культуре, в третьи – посмотреть на архитектурные достопримечательности, в четвертые – сделать сложную операцию в местной клинике.
В одни страны туристы едут, чтобы поваляться на пляже, в другие – приобщиться к древней и таинственной духовной культуре, в третьи – посмотреть на архитектурные достопримечательности, в четвертые – сделать сложную операцию в местной клинике.
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