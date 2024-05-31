Помещен в СИЗО руководитель «Энергосети», похитивший электричество на 1 млрд

Следственными органами полиции по материалам, предоставленным Управлением ФСБ России по Ивановской области, возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Энергосеть» по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размереВ Ивановской области следственные органы полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - о мошенничестве почти на миллиард рублей.