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Ивановские новости

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Помещен в СИЗО руководитель «Энергосети», похитивший электричество на 1 млрд

Помещен в СИЗО руководитель «Энергосети», похитивший электричество на 1 млрд

Следственными органами полиции по материалам, предоставленным Управлением ФСБ России по Ивановской области, возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Энергосеть» по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размереВ Ивановской области следственные органы полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - о мошенничестве почти на миллиард рублей.

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