АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.