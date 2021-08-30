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АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.

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