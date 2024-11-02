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Барышев о том, из-за чего ушел из «Тайн следствия»: «У Ковальчук был свой гримваген, а мы все мерзли 11 сезонов»

Барышев о том, из-за чего ушел из «Тайн следствия»: «У Ковальчук был свой гримваген, а мы все мерзли 11 сезонов»

Сергей Барышев 11 сезонов был звездой сериала «Тайны следствия». Его герой строил отношения с Марией Швецовой и у сценаристов были планы на эту пару, но все перечеркнул один случай.

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