Как прошел визит Владимира Зеленского в США?

Президент Украины выступил в Сенате, провел кулуарные встречи с законодателями на Капитолийском холме и поговорил с президентом США Джо БайденомНа совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Джо Байден призвал конгресс согласовать до каникул выделение Украине 60 млрд долларов, иначе, как он сказал, «преподнесете России «рождественский подарок».