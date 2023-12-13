Как прошел визит Владимира Зеленского в США?

Президент Украины выступил в Сенате, провел кулуарные встречи с законодателями на Капитолийском холме и поговорил с президентом США Джо БайденомНа совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Джо Байден призвал конгресс согласовать до каникул выделение Украине 60 млрд долларов, иначе, как он сказал, «преподнесете России «рождественский подарок».
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