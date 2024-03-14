В полку имени Тихановской — Гуайдо прибыло!

Стоило Алексею Навальному (признан в России причастным к экстремистской деятельности или терроризму) так «удачно» скончаться как раз после падения Авдеевки и в начале президентских выборов в России, как стартовала типичная для оппозиции грызня.
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