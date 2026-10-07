"Хотел увидеть Сибирь". Том Круз случайно пообщался с красноярцами в Сеуле

Звезда "Миссии невыполнима" поделился воспоминаниями о визите в Москву и реконструкции Большого театра Случайная уличная встреча в столице Южной Кореи обернулась для пары из Красноярска маленьким приключением: они разговорились с самим Томом Крузом.
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