"Хотел увидеть Сибирь". Том Круз случайно пообщался с красноярцами в Сеуле

Звезда "Миссии невыполнима" поделился воспоминаниями о визите в Москву и реконструкции Большого театра Случайная уличная встреча в столице Южной Кореи обернулась для пары из Красноярска маленьким приключением: они разговорились с самим Томом Крузом.