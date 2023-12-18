Британский министр: Израилю нужно соблюдать международное гуманитарное право

Израилю необходимо придерживаться международного гуманитарного права. Об этом после нанесения израильскими военными удара по церкви в секторе Газа заявил британский министр по делам Ближнего Востока Тарик Ахмад на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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