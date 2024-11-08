В УМВД России по Тульской области прошел митинг в память о сотрудниках МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей

В УМВД России по Тульской области традиционно прошел митинг, посвященный Дню памяти сотрудников органов внутренних дел погибших при исполнении служебных обязанностей.
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