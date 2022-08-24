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Полянский обвинил Джонсона в давнем нежелании налаживать отношения с Россией

Полянский обвинил Джонсона в давнем нежелании налаживать отношения с Россией

Заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский обвинил уходящего в отставку британского премьера Бориса Джонсона касательно того, что он и его кабмин уже давно не предпринимали попыток наладить отношения с Москвой.

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